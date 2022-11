Striscia la Notizia, "mandiamogli Razzi e pure...": la stoccata

26 novembre 2022 a

a

a

Roberto Lipari e Sergio Friscia aprono la puntata di sabato 26 novembre di Striscia la Notizia parlando delle richieste dell'Ucraina, di una bottiglia ritrovata in Scozia contenente un messaggio vecchio di 135 anni, della rottamazione o rateizzazione per le cartelle esattoriali e del nonno bis Gerry Scotti. "Tanti auguri a Gerry Scotti che è diventato nonno per la seconda volta", dice subito Friscia. Poi si passa al conflitto in corso a Kiev. "Una notizia dalla guerra in corso in Ucraina - dice Lipari -. Kiev chiede razzi ma nella Nato scarseggiano". "Ma veramente? Approfittiamo, mandiamogli Razzi e pure Scilipoti, portateveli", risponde ironicamente il collega riferendosi ai due ex senatori.

"Li pagava per i selfie e per protestare". Bomba-Striscia su Soumahoro, l'accusa imbarazzante

"Non è possibile - prosegue Lipari - lo vedi che è sempre a Montecitorio, è uno degli inviati di Striscia". Altra ironia, ovviamente. Poi i due conduttori del tg satirico di Canale 5 vanno avanti con le notizie: "In Scozia, facendo i lavori al pavimento di una casa, un idraulico ha trovato una bottiglia che conteneva un messaggio di 135 anni fa". "Cosa c'era scritto?", Chiede Lipari. E Friscia ironicamente: "Era una cosa urgente ma ormai ho risolto, grazie lo stesso".

Il pre-puntata di Striscia la Notizia

Calenda dalla Meloni? "Se fosse onesto...": come lo asfalta Striscia

Infine un riferimento alla manovra: "È prevista la rottamazione per chi ha ricevuto cartelle esattoriali sotto i mille euro e una rateizzazione per chi ha ricevuto cartelle con un importo superiore", spiega Lipari. E Friscia con sarcasmo ha aggiunto: "Per chi invece carelle non ne ha ricevute perché ha sempre pagato le tasse... scemi, scemi, scemi".