Non è l'Arena, lady Soumahoro fugge dalle telecamere: "Non sapeva nulla?"

Il caso Soumahoro si fa sempre più imbarazzante sia per la famiglia del paralmentare di sinistra che per Sinistra Italiana e Verdi. E a darne prova è stato il silenzio della moglie davanti alle telecamere di Non è l'Arena, il talk show di Massimo Giletti di La7. La moglie di Soumahoro è stata raggiunta da un cronista del programma di Giletti. "Il suo compagno, l'onorevole non sapeva veramente di tutte le attività che facevate, della situazione debitoria delle società, degli stipendi non pagati? Era all'oscuro di tutto?", ha chiesto il giornalista. Ma dalla moglie di Soumahoro solo un'assordante silenzio.

Segno che l'imbarazzo per l'inchiesta è alle stelle e lei stessa non riesce a spiegare come siano andate davvero le cose davanti a un microfono. Intanto Bonelli e Fratoianni sono apparsi in tv dalla Annunziata sostanzialmente per provare a scaricare il parlamentare che loro stessi hanno candidato. Fratoianni ha affermato di non sapere nulla degli affari della famiglia Soumahoro e di non poter controllare la vita privata del suo candidato.

La sinistra ha sempre mangiato pane e moralismo sui candidati del centrodestra, ma ora fa la gnorri su Soumahoro. In realtà in tanti avevano avvisato sia Bonelli che Fratoianni dei rischi legati a Soumahoro. Ma la golosità dei voti per tentare di entrare in Parlamento ha sorpassato il moralismo tanto caro ai kompagni. E ora Soumahoro è diventato un boomerang di cui la sinistra sta cercando di disfarsi in tempi rapidi...