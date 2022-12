Ciao Darwin, concorrente paralizzato: assolti tutti gli imputati

01 dicembre 2022 a

Tutti assolti. Il tribunale monocratico di Roma ha assolto le quattro persone a processo per il ferimento di un concorrente della trasmissione Ciao Darwin. La vicenda risale all'aprile 2019, quando Gabriele Marchetti rimase paralizzato dopo una caduta al gioco dei rulli. A processo, con l'accusa di lesioni personali gravissime, anche due rappresentati della società Rti, produttrice della trasmissione in onda su Canale 5 e condotta da Paolo Bonolis.

Durante il programma il 54enne venne subito trasportato al Policlinico Umberto I di Roma e poi trasferito alla Fondazione Santa Lucia per dare inizio al percorso di riabilitazione. "Ovviamente siamo umanamente molto dispiaciuti dell'accaduto e siamo vicini a lui e alla sua famiglia, lo siamo stati fin dal primo momento" aveva detto lo stesso conduttore una volta diffusa la notizia.

Marchetti però non si era arreso: "La mia vita e quella della mia famiglia distrutta da un gioco". Stando a quanto riportato dall'uomo, nessuno lo aveva avvisato dei rischi che avrebbe corso. Poi l'accusa a Bonolis: "Non mi ha mai cercato per sapere come sto. Neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato. Soltanto qualcuno della produzione all’inizio si è fatto sentire per telefono e per mail con la mia famiglia per conoscere la mia condizione fisica. Si sono messi a disposizione per ogni eventuale nostra necessità. Poi però non ci sono stati altri contatti". Marchetti è ora assistito da un infermiere specializzato che tre, quattro volte a settimana lo visita a domicilio.