Ballando, Selvaggia Lucarelli sbrocca e accusa: "Solo il mio fidanzato"

Selvaggia Lucarelli contro tutti a Ballando con le stelle. Mentre lo show di Rai1 si avvicina alla finalissima del 23 dicembre, l’aria in giuria si è fatta piuttosto pesante per via di un’intervista della Lucarelli che ha risposto a vari sgarbi subiti in questa edizione, a partire dagli insulti di Iva Zanicchi. Proprio quest’ultima è stata incredibilmente spinta alla prossima puntata, nonostante abbia ballato con un bambolotto gonfiabile “moscio”.

Bambolotto che poi la cantante ha “offerto” proprio alla Lucarelli: ennesimo gesto non proprio distensivo… Ma evidentemente al programma fa comodo questa situazione per gonfiare gli ascolti. La giornalista ha sottolineato ancora una volta la volgarità della Zanicchi, che praticamente si è distinta soltanto per barzellette e parolacce, non il massimo in quella che sarebbe una gara di ballo. Tensione anche con Guillermo Mariotto, che per scusarsi di quanto detto la scorsa settimana ha regalato alla collega una scimmietta.

La Lucarelli ha accolto le scuse con freddezza e poi non ha mandato giù il passaggio alla prossima puntata della Zanicchi, tanto che subito dopo la fine della puntata ha twittato: “In pratica dall’inizio di Ballando è uscito solo Biagiarelli (il suo compagno, ndr)”. Effettivamente è curioso che un salvacondotto sia stato usato per salvare Iva Zanicchi, che probabilmente non lo meritava: il pubblico l’aveva eliminata al ballottaggio.