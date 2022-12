Barbara D'Urso, "un'amputazione. Ti abbraccio col cuore". Bocca, imbarazzo a Rai3

04 dicembre 2022 a

Torna ospite a TvTalk su Rai3, Riccardo Bocca, e colpisce durissimo sotto la cintola la sua nemica televisiva numero 1, Barbara D'Urso. Critico tra i più caustici e "cattivi" del piccolo schermo, il vicedirettore di TPI spiazza anche il padrone di casa Massimo Bernardini con il suo carico di livore nei confronti della conduttrice di Mediaset.

In studio si sostiene la tesi secondo cui Carmelita sarebbe in parabola discendente. Come prova, viene trasmesso uno spezzone di Pomeriggio 5 di qualche giorno fa, in cui una medium ospite del programma decide di alzarsi e lasciare il collegamento in diretta in aperta polemica proprio con la D'Urso. Un fatto inimmaginabile, fino a qualche mese fa. A questo proposito, si ricorda anche come la presenza della D'Urso a Canale 5 si sia sensibilmente ridotta nel corso delle ultime stagioni: niente più contenitore domenicale, al pomeriggio (Domenica Live) e alla sera (Live - Non è la D'Urso) e nemmeno più programmi in prima serata durante la settimana. A Barbara è rimasto "solo" Pomeriggio 5.

Bernardini chiede se abbia pesato il cambio di linea imposto da Pier Silvio Berlusconi, che ha voluto rivedere il format dell'infotainment privilegiando toni più sobri e contenuti. "Il tema non è il cambiamento della sua linea editoriale che, vorrei rassicurare tutti, garantisce alte dosi di peggio - è la prima sciabolata di Bocca -. Qui c’è un altro tema". Vale a dire, "la perdita della centralità mediatica di Barbara d’Urso", che rappresenterebbe "l’amputazione peggiore immaginabile per una conduttrice come lei". Quindi uno smaccato sfottò alla conduttrice: "A me dispiace perché sento dell’empatia. La abbraccio col cuore". E Bernardini è costretto, simpaticamente, a dissociarsi: "La mia, Barbara, è vera empatia, la sua (di Bocca, ndr) è falsa".