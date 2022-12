Stasera Italia, Caprarica: "So perché non ci danno i soldi", Palombelli di sasso

05 dicembre 2022 a

A Stasera Italia Antonio Caprarica commenta le ultime vicende che riguardano la manovra economica e di fatto spiega qual è la sua posizione sul Pnrr che si intreccia con il cammino della legge di Bilancio.

Di fatto, come è noto, il governo si sta giocando una partita importantissima a Bruxelles con i fondi che dovrebbero arrivare dall'Europa. Soldi che servono al Paese per rimettersi in moto e proseguire il cammino di ripresa dopo la pandemia che ha affossato i consumi e il sistema produttivo. Caprarica non usa giri di parole e prova a spiegare quali sono i motivi per cui l'Europa potrebbe tirare la mano e quindi allungare i tempi per sganciare i nuovi flussi di finanziamento che l'Italia attende: "L'Europa non vuole darci i soldi del Pnrr perché una delle riforme è quella fiscale, destinata a ridurre l'evasione fiscale". Insomma secondo Caprarica la riforma fiscale sarebbe al centro di un braccio di ferro tra il governo e Bruxelles.

Di fatto l'esecutivo ha già dato il via ad alcuni interventi sul Fisco come ad esempio la cancellazione di alcune cartelle con importi bassi, sotto i mille euro. Ma secondo Caprarica la riforma che attende l'Europa è quella che dovrebbe ridurre l'evasione. Infine ha aggiunto: "Non facciamo paragoni con Francia, Germania o Gran Bretagna, sono Paesi in cui la fedeltà fiscale non è lontanamente paragonabile a quella nel nostro Paese..."