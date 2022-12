Satanello Delmastro e lo scontro con Donzelli: retroscena FdI

07 dicembre 2022 a

a

a

"Questo signore qua, simpatico e bonario, per quanto era cattivo lo chiamavano Satanello". Myrta Merlino non può sottrarsi dalla confidenza in diretta a L'aria che tira, su La7. Seduti davanti a lei ci sono Fabrizio Roncone, giornalista del Corriere della Sera, e Andrea Del Mastro, deputato di Fratelli d'Italia. Fu proprio Roncone, qualche tempo fa, a rivelare il soprannome del meloniano. E negli studi di La7 conferma: "Lo chiamavano Satanello, sì sì. Quando l'ho scritto pensavo si arrabbiasse invece lo rivendica con orgoglio, questo soprannome fa parte anche della passione politica".

"Le Ong sfruttano merce umana": Donzelli fa impazzire il piddino, caos a La7 | Video

"Che faceva da Satanello?", chiede la Merlino al diretto interessato. "Secondo Roncone io ero un tipo un po' fumino, una sorta di guardia ortodossa del 'Meloni pensiero' che da una parte avrebbe indotto al timore i dissidenti interni al partito, e questo non era vero, e dall'altra ero un po' fumino in Parlamento per un eccesso di passione, e questo era oggettivamente vero".





"Lo chiamavano Satanello": Roncone e Delmastro, guarda qui il video di L'aria che tira

"Chiedigli è vero se all'ultimo congresso entrò in sala con la gamba ingessata su una sedia a rotelle, poi ebbe un contraddittorio con un avversario e si alzò dalla sedia a rotelle con tutta la gamba ingessata". Prima Delmastro si fa una risata, capito dove vuole andare a parare Roncone, quindi ricostruisce l'aneddoto regalando un altro, succoso dettaglio. "Il contraddittorio era facile perché l'avversario era il mio attuale coinquilino, Minnie... Minnie Donzelli. Quindi devo dire che per me era facile fare di più anche se ero in sedia a rotelle...". "Era un grande fumetto, Minnie e Satanello", ironizza Tommaso Cerno, direttore de l'Identità ed ex senatore del Pd. E la Merlino lancia una proposta: "Bisogna smetterla di chiamare Minnie Donzelli...". Ma le risate dei presenti sembrano mandare già a monte il piano.