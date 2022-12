Pomeriggio 5, d'Urso sconcertata: dito medio e urla, accade di tutto

09 dicembre 2022 a

Un vero e proprio caos a Pomeriggio 5. Ospite di Barbara D'Urso in collegamento sono una mamma e i suoi figli. La signora Ilenia ha raccontato la sua storia: il parto in macchina a Palermo davanti agli altri tre figli. Nel corso del racconto Ilenia ha sottolineato che ha saputo gestire bene la situazione e di fatto ha portato alla luce il suo quarto maschietto in circostanza piuttosto precarie. Ma a colpire gli spettatori sono stati alcuni gesti di uno dei figli, Giuseppe. Il bambino, forse infastidito dalle telecamere, ha avuto una reazione curiosa davanti alle domande della d'Urso. Infatti Giuseppe in un primo momento ha iniziato a urlare e la d'Urso è subito intervenuta: "Amore, dimmelo, chi ti ha dato un pizzicotto?".

Poi dopo qualche minuto la stessa d'Urso ha chiamato in causa il piccolo Giuseppe che per tutta risposta avrebbe mostrato il dito medio. La conduttrice non si è accorta di nulla e di fatto ha cercato di tenere la situazione sotto controllo.

Poi a un certo punto si è lasciata andare a un piccolo momento di stizza: "Tiene nu caratterino però Giuseppe, eh!". Poi la chiacchierata con Ilenia è proseguita senza ulteriori colpi di scena. E la signora prima di chiudere il collegamento ha ribadito che non si fermerà qui: proverà a cercare la figlia femmina che le manca ancora all'appello.