Veronica Gentili "sostituita": rivoluzione su Rete 4, chi piazza Mediaset

Passaggio di consegne a Controcorrente. Veronica Gentili sarà infatti sostituita da Alessandra Viero. Un cambiamento solo temporaneo, necessario in vista delle vacanze natalizie. Proprio la Gentili, in occasione della scorsa puntata su Rete 4, ha salutato i telespettatori con tanto di auguri. Mercoledì 21 e 28 dicembre ma anche quello del 4 gennaio vedrà al suo posto la Viero in access prime time per prendere lo spazio di Stasera Italia.

Non è la prima volta che la giornalista di Quarto Grado finisce alla conduzione di Controcorrente. Già ad agosto il pubblico ha potuto vederla sulla sedia della collega. "Un privilegio - l'ha definito -. Seguire l’evoluzione politica in questo periodo con tutti i movimenti e le dinamiche che ne conseguono è pura adrenalina, soprattutto per noi giornalisti". Ma i ritagli di tempo sono tutti per il marito e il figlio.

Nessuna pausa sotto Natale per Zona Bianca. Dal giorno della sua nascita, il 7 aprile del 2021, il talk condotto da Giuseppe Brindisi non è mai andato in ferie. Cambierà giusto il giorno di programmazione. Dopo domenica 18 dicembre, la trasmissione andrà per poco tempo in onda martedì prima di tornare nei festivi dall’8 gennaio 2023.