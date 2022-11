Controcorrente, Sgarbi: "Cosa deve capire Macron"

26 novembre 2022 a

a

a

"Mattarella ha ribilanciato l'atteggiamento scostante di Macron": Vittorio Sgarbi, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, ha parlato dei rapporti tra Italia e Francia. Dopo l'ultima telefonata di Macron a Giorgia Meloni, sembra essere tornato il sereno fra i due Paesi. "Meloni ha attribuito maggiore dignità alle nostre posizioni, non dobbiamo essere succubi della Germania - ha continuato il sottosegretario alla Cultura -. Macron è un uomo molto colto e un grande amante dell'Italia. Deve capire che non c'è Europa senza Italia".

"Come combatto la vecchiaia": Vittorio Sgarbi, il critico come non si era mai visto

"Noi abbiamo una forza morale e culturale che supera qualsiasi altro paese d'Europa", ha aggiunto ancora Sgarbi. Che poi, interpellato sulla tragedia di Ischia, ha detto: "Il governo non ha una responsabilità né diretta né indiretta per un problema che è storico e va al di là dei governi, non c'è la sicurezza del territorio che è primaria, occorre mettere al primo posto la possibilità di prevenire queste situazioni, siamo di fonte a una mancanza di attenzione per i territori".

"Immagino ci sia". Vittorio Sgarbi, gelo in maggioranza a vertice in corso? | Video

Infine, parlando della manovra approvata dal governo, ha spiegato: "È una manovra che serve per il risarcimento rispetto ai temi dell'energia, molto danaro è andato alle bollette. Anche perché siamo di fronte a un'emergenza planetaria, non è solo una questione italiana, se tre quarti della finanziaria servono a compensare i cittadini non resta molto". E infatti, continua il sottosegretario, gli altri interventi sono stati "fatti al limite delle poche risorse che restano".