Viva Rai 2, Fiorello affossa il Tg1: "Cinque volte su cinque"

Buone notizie per Fiorello. Il suo Viva Rai 2! fa registrare a Viale Mazzini l'ennesimo successo. Nonostante siano i Mondiali di calcio in Qatar a fare il botto su Rai 1 (il match Croazia e Brasile è stata seguita da 5.784.000 spettatori con il 42,51 per cento di share. Mentre la partita tra Paesi Bassi e Argentina ha tenuto incollate ben 8.461.000 persone per il 39.15 per cento), il programma del mattino del comico è seguitissimo.

"La prima settimana di Viva Rai 2! ha ottenuto una media del 13.6 per cento di share. Lì dove facevano l’1. Passando da 60mila spettatori a circa 600mila spettatori. Battendo il Tg 1 cinque volte su cinque. Il programma deve assestarsi ma qui siamo oltre ogni aspettativa. Fenomeno Fiorello", scrive Giuseppe Candela su Twitter. Non a caso, sempre il mattatore ha superato di gran lunga le aspettative, replicando con i numeri alla mano alla polemica del Tg1.

La redazione del tiggì si era scagliato contro di lui. Il motivo? "No al suo programma nei nostri spazi del mattino". E invece ora sembra che quello di Fiorello sia un vero colpaccio in grado di trascinare numerosi ascoltatori. Così come dimostrato dai dati Auditel.