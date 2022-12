Verissimo, Giulia De Lellis: "Non voglio dirlo...", cosa rivela sul fidanzato

10 dicembre 2022 a

"Quando siamo solo io e lui siamo esattamente identici, abbiamo gli stessi valori e gli stessi ideali, anche gli stessi obiettivi": Giulia De Lellis, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato così del suo fidanzato Carlo Gussalli Beretta. "Mi dà una carica incredibile e lo stesso faccio io con lui - ha continuato poi l'influencer ed ex volto di Uomini e donne -. Una persona d’altri tempi, è molto attento e molto presente. Carlo è diverso. Sogno di collezionare tanti momenti incredibili e di passarci molto tempo".

La De Lellis ha detto di avere "paura delle frasi impegnative, ma oggi immagino cose meravigliose. Non voglio dirle ad alta voce, un po’ anche per scaramanzia sì”. Quando la Toffanin ha accennato agli ex fidanzati della De Lellis, non ha fatto nomi. Il riferimento più palese è stato ad Andrea Damante, che l'influencer ha conosciuto durante l'esperienza a Uomini e donne. Il suo nome, però, non è stato pronunciato. Giulia ha detto che è “un meraviglioso ricordo” e ha specificato di avere rapporti con tutti i suoi ex. “Con alcuni ci ho messo un po’ di più, con altri è stato più semplice”, ha aggiunto.

Infine, quando la conduttrice ha parlato del famoso libro "Le corna stanno bene su tutto", scritto proprio sulla fine della storia con Damante, anche in quel caos Andrea non è stato menzionato. Giulia non ha nascosto di essere orgogliosa di quel libro: "C’è stato un periodo in cui non riuscivo a leggerlo, adesso sì, quando lo guardo sorrido. Nonostante la sofferenza che ho buttato fuori con quel libro, quando lo rileggo oppure ne parlo c’è sempre un sorriso. Ho un ricordo meraviglioso anche di quella fase, nonostante non sia stata proprio felice”.