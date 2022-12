Che tempo che fa, Briatore e il panettone: "850 euro a fetta"

12 dicembre 2022 a

"Panettone Briatore: una fetta 850 euro". Si ride e si scherza a Che tempo che fa, il talk di Rai3 condotto da Fabio Fazio e dalla sua spalla comica Luciana Littizzetto con la presenza fissa di Filippa Lagerback e Nino Frassica. Viene però un dubbio: chissà se anche Flavio Briatore avrà sorriso della battuta del comico siciliano. Dubbio che, conoscendo il carattere fumantino del manager e imprenditore, impiega pochi secondi per sciogliersi in certezza: no, non avrà sorriso affatto.

Frassica, anima surreale del cult Quelli della notte a fianco di Renzo Arbore, si inventa un nuovo sponsor, il panettone Briatore appunto. C'è anche il manifesto, già pronto: un imbarazzante fotomontaggio con Briatore che, occhiali da sole specchiati d'ordinanza e cappellino del Billionaire ben calato in testa, regge in mano la fetta di un panettone ben poco invitante. Ancora più indigesto il prezzo proposto quasi con orgoglio: 850 euro a fetta.

Roba da demolire in un morso il record della contestatissima margherita del Crazy Pizza, la catena di pizzerie glamour inaugurata da Briatore in giro per il mondo e che nei mesi scorsi aveva scatenato ironie, sfottò e polemiche sia per i prezzi sia per la qualità del suo menù "per pochi eletti". Frassica si è già inventato anche lo slogan: "Pagare per credere". E che buon Natale sia, soprattutto per Flavio.