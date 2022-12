Oggi è un altro giorno, clamorosa gaffe dalla Bortone: "È morto"

Francesco Fredella 13 dicembre 2022 a

Che gaffe clamorosa. Tutto va in scena a Oggi è un altro giorno, il programma di Rai1 di Serena Bortone, dove arriva Eugenio Finardi che parla di Alain Delon. Per lui il divo francese, oggi 87 enne, è morto. Ma di fatto è vivo e sta benissimo. Per fortuna. “Poco fa c’è stato un figlio qua, sta roba che il papà muore e tornano i figli che scrivono i libri su quanto era terribile ma non rompere le pa**e e fatti la vita tua. Non ho per niente apprezzato quell’intervista", dice Finardi. Ma la Bortone, subito, sistema il tiro. “L’attore non è morto, è ancora vivo. Alain Delon è vivo non è morto, è morta la mamma di Anthony, Nathalie ed anche lei attrice”, continua la Bortone. Una scena degna de "I nuovi mostri" di Striscia la notizia e che potrebbe fare il giro della Rete.

Finardi, dopo essersi reso conto della gaffe, sdrammatizza così: “Ah si, ma lo sa? Ha letto il libro che gli ha scritto il figlio?” . Si cambia argomento. Il cantante parla della sua famiglia: “I miei figli stanno facendo la loro vita e spero che non imparino mai a scrivere un libro abbastanza bene da scriverne uno sulla mia vita!". Poi ammette: “Mi hanno dedicato un asteroide. C’è un asteroide Finardi, grande come l’Everest, in cielo. Un astrofilo italiano me lo ha dedicato e si può cercare su Google la conferma di quanto sto dicendo. Io sono un appassionato della volta celeste e trovo che il sacro sia nella grandezza delle leggi della fisica.”