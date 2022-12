Serena Bortone, furia in tv: "Non sono razzista". Che cosa è successo

10 dicembre 2022 a

Momenti di tensione durante l'ultima puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda il 9 dicembre. In studio da Serena Bortone si è acceso il dibattito su Harry e Meghan Markle che sono tornati al centro dell’attenzione per il loro documentario su Netflix in cui ancora una volta denunciano il razzismo che la donna avrebbe subìto dalla famiglia reale. Durante la discussione, il direttore di Vanity Fair, Simone Marchetti, ha fatto infuriare la conduttrice accusandola implicitamente di avere dei pregiudizi. A quel punto la Bortone è sbottata: "Non è che io ho detto che la questione del razzismo poteva essere tollerata, non può essere tollerata mai e questo non è che è chiaro, di più. E chi segue questo programma non solo lo sa ma lo sa a memoria, sia chiaro". E ancora: "Io però ponevo una domanda, mettevo a confronto due versioni. Il tema è un altro, se effettivamente le accuse a Meghan arrivassero per motivi razziali. Se tu vuoi il mio personale parere un po' sì".

Il direttore di Vanity Fair aveva osservato: "Vi faccio un esempio, in questo salotto manca una persona di colore che può spiegare come ci sente, cos’è il razzismo e quanto è brutto. Questo documentario oltre alle tante pecche ci insegna che dobbiamo imparare a scardinare dei nostri pregiudizi". E questo ha fatto infuriare Serena Bortone che lo ha subito interrotto respingendo le accuse di razzismo. È evidente, in realtà, che i due non si erano capiti.