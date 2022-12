Mara Venier, "è controllata": telefono nel mirino dei vertici Rai, salta tutto

15 dicembre 2022 a

Mara Venier aveva telefonato a Stefania Nobile per invitare lei e la madre Wanna Marchi a Domenica In, ma poi non se n’è fatto più nulla perché è arrivato lo stop dei vertici Rai. A svelare questo retroscena sono stante le due televenditrici più famose e discusse in Italia, che recentemente sono state ospiti del programma web Casa Pipol. Le due si sono lamentate di aver trovato tante porte chiuse in televisione dopo essere uscite dal carcere.

Quella a Domenica In sarebbe soltanto una delle tante ospitate saltate all’ultimo minuto. “Ci sono rimasta malissimo - ha dichiarato la Nobile dopo aver svelato di aver ricevuto una chiamata dalla Venier - in primis perché la conosciamo bene. Nessuno meglio di lei sa che persone siamo. Ci conosce e ci ha frequentato tanto”. La conduttrice Rai avrebbe voluto averle in studio per raccontare al pubblico a casa un lato ancora nascosto delle due televenditrici, o almeno questo è ciò che sostengono loro.

“Mi ha chiamato lei personalmente - ha sottolineato la Nobile - era mancato mio papà da poco. Abbiamo pianto insieme, mi ha detto: ‘Mi dispiace Stefania, dai un bacio alla mamma e parleremo di tuo papà. Faremo sentire agli italiani una parte di voi che non conoscono’”. Poi però è arrivata una seconda telefonata per cancellare l’ospitata: “Non puoi - ha dichiarato la Nobile - dopo trincerarti dietro a ‘La Rai sai è controllata perché la Zanicchi a Ballando ha detto tr**a’. E cosa c’entra? Ho per caso insultato io qualcuno?”.