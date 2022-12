Striscia la Notizia, Iacchetti sostituito da lui: clamoroso a Mediaset

15 dicembre 2022 a

Mediaset è alle prese con diverse sostituzioni. Dopo il retroscena che vede Paolo Del Debbio a casa con l'influenza, anche Striscia la Notizia deve fare i conti con i malanni. Ezio Iacchetti infatti non andrà in onda nella puntata di giovedì 15 dicembre su Canale 5. Al suo posto, dietro al bancone del tg satirico e a fianco di Ezio Greggio, Enrico Beruschi. Non un nome qualsiasi. Così Antonio Ricci riforma la coppia anni 80 della storica trasmissione, sempre di Ricci, Drive In.

Beruschi, oggi 81enne, ha appena festeggiato i cinquant’anni di carriera. Il comico, per inseguire il proprio sogno, lasciò nel 1972 una promettente carriera da dirigente industriale per debuttare al Derby Club di Milano. Da allora ha recitato in una ventina di film, ha partecipato a molti programmi televisivi, diventando tra i protagonisti di Drive In.

Ma non solo, perché nel suo lungo percorso Beruschi è anche giunto quinto a Sanremo ’79 con la canzone diventata un vero e proprio tormentone "Sarà un fiore". E oggi, all'età di 81 anni, una nuova esperienza: Striscia la Notizia. Ad accompagnarlo però qualcuno che il comico conosce bene: Greggio per l'appunto, anche lui tra i volti più noti del Drive In.