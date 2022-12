L'Aria che tira, De Magistris contro Mastella: "Bugiardo cronico"

19 dicembre 2022 a

a

a

"Adesso ci dobbiamo preoccupare di dare il reddito di cittadinanza a chi ha perso un pizzico di vitalizio?": Luigi De Magistris, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, è intervenuto sul tema delle pensioni. E in particolare ha detto: "Esiste una categoria che, finito il mandato parlamentare, prende una somma molto alta. Io appartengo invece a quella categoria di persone che ritiene che il politico debba essere ben pagato quando svolge la sua funzione, ma c'è un eccesso. Il politico deve rappresentare la classe media del nostro Paese".

"Schifo". Benifei, la figuraccia: Rampini zittisce il capo del Pd in Europa

"Il problema è che i giovani che iniziano a lavorare oggi la pensione non la prenderanno proprio e noi ci dobbiamo preoccupare di Mastella e Formigoni...", ha continuato l'ex sindaco di Napoli. Le sue parole, però, non sono piaciute a Clemente Mastella, in collegamento con la trasmissione, che quindi ha replicato: "Ma allora rinunci alla pensione che prende da parlamentare europeo", riferendosi a De Magistris.

Scontro Mastella-De Magistris a L'Aria che tira

"Ieri sera...". Gaia Tortora si scaglia contro Conte: un imbarazzante retroscena

"Io non ho nessuna pensione, ti manca qualche dato, vedo che sei un po' confuso. Non fare il bugiardo", ha controbattuto l'ex magistrato. Ma a quel punto il sindaco di Benevento ha perso la pazienza e ha sbottato: "Mi dia del lei, come io do del lei a lei". "Allora facciamo così, se ha torto, offre la pizza a tutti i napoletani. E' un bugiardo cronico. Dategli del bromuro", ha chiosato De Magistris.