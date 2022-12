Striscia la Notizia, bordata a Jolanda e Ambra: "Non è che...?"

20 dicembre 2022 a

Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e del cantante Francesco Renga, si è resa protagonista di uno sfogo che ha raccolto parecchi consensi. La giovane, in particolare, dopo avere ricevuto commenti poco carini sul suo aspetto, ha deciso di reagire invitando tutti a non badare a queste critiche. Lei stessa, infatti, ha detto di pensare più al suo aspetto interiore che a quello esteriore. Sono altre le cose che contano, insomma. Tante le condivisioni e gli apprezzamenti per quanto detto da Jolanda nel video pubblicato sui social.

Striscia la Notizia, però, ci ha visto dell'altro. Nella puntata del tg satirico andata in onda lunedì 19 dicembre, Ezio Greggio ha fatto notare che oltre ai messaggi positivi ci sono stati anche quelli negativi. Qualcuno, infatti, avrebbe detto di avere dei sospetti. Secondo il programma di Antonio Ricci, dietro lo sfogo della figlia di Francesco Renga e Ambra potrebbe essersi una tattica legata proprio ai social network. "Le dichiarazioni di Jolanda, ragazza per altro molto carina, hanno ricevuto una moltitudine di commenti entusiastici. Ma fra gli adoranti della figlia d’arte c’è anche chi si chiede se non si tratti del solito e collaudato format del ruolo redditizio della vittima e se la deliziosa Jolanda non stia studiando da influencer", ha detto Greggio.

A un certo punto, Striscia ha fatto sapere che Jolanda starebbe già lavorando come testimonial di un brand. Anche se questo non vuol dire assolutamente nulla. Il tg satirico, però, ha comunque deciso di aprire un sondaggio per i telespettatori: "Noi ovviamente non sappiamo la risposta, e per questo chiediamo al pubblico: non è che questa è tutta un’operazione commerciale per lanciare Jolanda come influencer e attraverso di lei riabilitare l’immagine della mamma Ambra dopo i guai dell’incendio a Stromboli e della casa in affitto a Milano?”.