Striscia, bomba sul caso Soumahoro: "Ora Fratoianni deve dimettersi"

20 dicembre 2022 a

a

a

Striscia la Notizia continua a picchiare duro su Aboubakar Soumahoro e soprattutto su chi lo ha candidato, ovvero Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Nella puntata di martedì 20 dicembre il tg satirico di Canale 5 torna a occuparsi dell’inchiesta che riguarda la suocera di Soumahoro e lancia un sondaggio agli spettatori: gli onorevoli Fratoianni e Bonelli devono dimettersi?

Soumahoro, cose mai viste: la moglie scarica sua madre davanti ai pm

Come già denunciato da Striscia la Notizia nelle scorse puntate, qualcuno aveva avvertito Verdi e Sinistra Italiana prima che decidessero di candidare Soumahoro. In particolare sarebbero state segnalate alcune “ambiguità” nell’operato dell’ex sindacalista di Lega Braccianti: l’ex senatrice grillina Elena Fattori, i due esponenti pugliesi di Sinistra Italiana, Marco Barbieri e Mario Nobile, nonché don Andrea Pupilla, responsabile della Caritas di San Severo, avevano espresso perplessità di Soumahoro. Evidentemente nessuno di loro è stato ascoltato.

"Fatture per spedire soldi all'estero": caso-Soumahoro, l'ultimo tassello

Venerdì 16 dicembre il tg satirico di Canale 5 ha sostenuto di avere la prova che Fratoianni sapeva tutto sull’ex sindacalista. Il riferimento è a una lettera scritta da Barbieri e Nobile in cui si spiega che il leader di Sinistra Italiana era stato informato di tutto prima della candidatura. Nel documento si sottolineerebbe come “l’onorevole Soumahoro si era circondato di un gruppo di fedelissimi, tra cui dei caporali” e si denuncerebbe “la gestione a un po’ opaca delle raccolte fondi dell’associazione Lega Braccianti”. Viene inoltre menzionata una presunta richiesta alla prefettura in merito a una riduzione dei controlli sui mezzi che trasportavano i migranti nei campi.