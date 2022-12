Porta a Porta, Bruno Vespa e Meloni? Un duro colpo per la Maggioni

22 dicembre 2022 a

a

a

Fuoco amico su Monica Maggioni. Dopo la diatriba con Fiorello e gli alti ascolti di Viva Rai 2!, il direttore del Tg1 deve fare i conti con Bruno Vespa. Quest'ultimo ospiterà Giorgia Meloni nella sua prima apparizione televisiva dopo essere stata nominata presidente del Consiglio. Un'intervista, quella per lo Speciale Porta a Porta, che slitta a causa di un'indisposizione del premier. Ma non per questo che salta. La puntata andrà infatti in onda giovedì 22 dicembre. "Uno sgarbo", lo definisce ItaliaOggi proprio alla Maggioni.

L'appuntamento sarà su Rai 1 e prenderà il posto de I Soliti Ignoti di Amadeus. A gettare benzina sul fuoco proprio quel Fiorello contro cui si è scagliata la Maggioni e la redazione del suo tiggì. Riprendendo un titolo di Libero ("Meloni sceglie Vespa per il debutto in tv da premier: salta Amadeus"), lo showman ha sottolineato: "Salta Amadeus!". Ecco poi l'appello a Vespa: "Hai fatto saltare Amadeus. Cioè, Vespa è arrivato e ha detto: ‘La Meloni, la intervisto io’. Ma non lo fa nel suo spazio. Ha levato Amadeus. Ha detto: ‘Via, via’", ha ironizzato per poi aggiungere: "Lo posso dire? Da quando ha tenuto l’ombrello ai Jalisse, si è montato la testa".

E allora, viene da chiedersi, dove sta lo sgarbo alla Maggioni? Presto detto: ci si sarebbe aspettato che a intervistare la presidente del Consiglio sarebbe stata la direttrice del Tg1, considerato che è a capo del telegiornale della prima rete pubblica. E invece ad avere la meglio è Vespa, volto e giornalista Rai molto noto. E, probabilmente, preferito dalla Meloni rispetto a Monica Maggioni.