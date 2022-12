Controcorrente, "Veronica Gentili lascia": chi la sostituisce

22 dicembre 2022 a

a

a

Veronica Gentili lascia Controcorrente, il programma in onda su Rete 4. Al suo posto la collega Alessandra Viero, che sarà il nuovo volto del talk fino all'8 gennaio 2023. La sostituzione, quindi, sarà solo temporanea per via delle feste natalizie. Già lo scorso 7 dicembre, in realtà, la Gentili aveva salutato i telespettatori di Controcorrente dicendo che sarebbe ritornata nel 2023. Poi però è ricomparsa in video la settimana successiva, il 14 dicembre.

"Mi ha detto qual è il suo obiettivo": Vespa, cosa rivela su Giorgia Meloni

A quanto pare, come riporta Affariitaliani.it, sarebbe cambiato all'ultimo il calendario editoriale di Mediaset. Infatti ieri, mercoledì 21 dicembre, a condurre regolarmente il programma in prima serata è stata proprio la Gentili. Che a partire da oggi, giovedì 22 dicembre, lascerà temporaneamente la conduzione della trasmissione alla collega Viero, noto volto di Quarto grado. Quest'ultima condurrà anche gli appuntamenti quotidiani in access prime time che dal 22 dicembre all’8 gennaio rimpiazzano Stasera Italia di Barbara Palombelli.

"Fanno la rivoluzione". Sorgi, profezia nera: cosa rischiano ora Italia e Meloni

Anche il talk di Giuseppe Brindisi, Zona Bianca, non si ferma per le feste ma cambia solo giorno di programmazione. Dopo l’ultima puntata domenicale del 18 dicembre, infatti, la trasmissione passa al martedì per i successivi tre appuntamenti. Il ritorno al giorno festivo, invece, è previsto per l’8 gennaio. Simile la situazione di Mattino Cinque, che il 19 dicembre ha inaugurato la "versione festiva", che proseguirà fino all’epifania.