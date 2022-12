Ballando con le Stelle, Zazzaroni si sfoga: "Ecco cosa non mi è piaciuto"

22 dicembre 2022 a

Ballando con le Stelle è pronto per l'atto conclusivo di una stagione scoppiettante che ha prodotto non poche polemiche. "Non ho condiviso quello che è successo. È mancato un passaggio: dare la possibilità a Montesano di chiarire e di spiegarsi, l’ho detto più volte. È chiaro che questo è un periodo molto complicato perché si ha timore di tutto, ci sono processi sommari dei social che vengono mutuati e assorbiti anche nella vita normale, e quindi è successo quello che è successo. Poi, che Montesano abbia commesso un errore è sicuramente vero, però bisogna capire se l’errore fosse in buonafede o meno".

Così a Fanpage.it Ivan Zazzaroni racconta alcune vicende che riguardano "Ballando con le stelle", facendo anche un pronostico sul possibile vincitore. "La gestione di Selvaggia è un aspetto che non mi riguarda, io non ho nessun problema con Selvaggia. Se ci sono problemi, riguardano eventualmente la produzione. Ma in giuria non c’è nessun problema", sottolinea. E ancora: "Selvaggia ha un suo ruolo e un suo carattere. Ogni anno ci sono delle situazioni che la vedono al centro di dinamiche. È successo anche con me, con Ciacci, con Albertazzi. Ballando ha sempre avuto questo tipo di evoluzione. Dal ballo si creano poi altre situazioni", osserva Zazzaroni.

"Ho visto una crescita della Costamagna pazzesca e penso, alla fine, se la giocherà con Ema Stokholma. La Costamagna ha un maestro pazzesco. Pasquale La Rocca ha un senso della coreografia e dello spettacolo molto forte, ha fatto anche i Ballando all’estero. E Luisella sa adattarsi a tutte le richieste del suo Maestro, quindi farei attenzione a lei. Se dovessi puntare un euro, li punterei su Luisella Costamagna", conclude.