Ballando con le stelle, Carlucci gela la Lucarelli: "Zanicchi? A 80 anni si scusa"

22 dicembre 2022 a

a

a

Incalzata su Iva Zanicchi, Selvaggia Lucarelli e le varie polemiche che hanno attraversato questa edizione di Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha deciso di rispondere il più “democristianamente” possibile. Domani, venerdì 23 dicembre, andrà in onda su Rai1 l’attesa finale del talent show: a contendersi la vittoria ci saranno sette coppie, compresa quella composta dalla Zanicchi e Samuel Peron.

Ballando con le Stelle, esplode la polemica: cosa accadrà davvero nella finale

A distanza di settimane ancora tiene banco l’offesa rivolta dalla cantante alla Lucarelli: “Una signora di 80 anni - ha commentato la Carlucci nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera - che si fa il giro di tutti i programmi per scusarsi mi sembra dimostri di non essere né arrogante né supponente. Iva sa molto bene quando deve fermarsi, è istintiva e nello stesso tempo molto razionale, è un ossimoro vivente”. Poi la conduttrice di Rai1 si è occupata anche del caso della Lucarelli, che sembra tutt’altro che amata anche dai suoi colleghi di giuria.

"Fiorello ha ragione": Selvaggia Lucarelli, la frase che irrita Milly Carlucci

“Selvaggia si fa indubbiamente notare - ha dichiarato - ma tutta la giuria è composta da persone con grande carattere ed è quella che ci vuole per fare televisione”. La Lucarelli però non meritava una maggior tutela da parte del programma quando è stata attaccata anche dai colleghi di giuria? Considerando che, nel bene e nel male, è una delle protagoniste principali: “Non tocca a me fare la reprimenda, sono bravi a vedersela tra loro”.