Serena Bortone-Valerio Scanu, volano stracci: "Sei ridicolo", "Come sei conciata"

Certo, con il sorriso. Ma le frecciate se le sono scambiate, eccome. Si parla di Valerio Scanu e Serena Bortone, che si sono reciprocamente presi di mira a Oggi è un altro giorno, il programma in onda su Rai 1. I due, infatti, hanno un rapporto particolarmente confidenziale. E insomma... si è visto.

Il tutto inizia quando la conduttrice dileggia il cantante per il maglione che indossa, oggettivamente un pugno nell'occhio: "C'è pure Valerio che sta qui con tanto di maglione un po' ridicolo, ma adatto al Natale. Con Paperino, quindi adatto pure ai bimbi", commenta con ironia la Bortone.

E così, ecco che trascorrono soltanto pochi secondi e Scanu risponde al fuoco, sfottendo la Bortone per la sua acconciatura. "Ti sei pettinata con un petardo e dici a me che sono ridicolo? Cioè, l'hanno pettinata coi mortaretti neanche fossimo al 31 dicembre", ha affermato il cantante. A quel punto la Bortone è scoppiata a ridere per poi prendergli la mano, quindi un colpo sulla testa, bonario. Successivamente, Valerio Scanu si è esibito insieme al Coro della Schola Cantorum dell'Accademia di Santa Cecilia. "Bravissimi bimbi e bravissimo Valerio, perché hai sempre una gran voce tesoro mio", ha chiosato Serena Bortone.