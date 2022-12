"Ma che caz***o...": Maurizio Costanzo travolge Oggi è un altro giorno

27 dicembre 2022 a

Un vulcano di ricordi e aneddoti. Maurizio Costanzo interviene in collegamento a Oggi è un altro giorno, il contenitore del primo pomeriggio di Rai 1 condotto da Serena Bortone, e regala perle ai telespettatori. Particolarmente frizzanti le parole su Alberto Sordi, uno dei simboli del cinema italiano.

"Posso dire una parolaccia? Una volta sono andato a trovarlo nella sua villa - spiega Costanzo -, passeggiavamo lungo la piscina e a un tratto lui si ferma, si volta, e mi fa: 'Ma che caz***o me la sono fatta a fare'". In studio si scatenano le risate. "Io non ho saputo cosa rispondere", allarga le braccia il presentatore del mitico Maurizio Costanzo Show. "Un domandone, infatti", concorda la Bortone quasi singhiozzando, insieme a Pino Strabioli e Jessica Morlacchi anche loro letteralmente piegati su se stessi. "Con Sordi abbiamo passato ore e ore a parlare. Voglio anche ricordare - prosegue Costanzo, facendosi serio - che il Campus Biomedico con l'Università e l'ospedale a Roma lo si deve alla generosità di Sordi, che ha donato terreni soldi per costruirli. Come si dice erroneamente 'avaro, avaro'... Avaro un cavolo, perché ha costruito un ospedale e una università".

Quindi una riflessione su Fiorello, una delle tante star lanciate da Costanzo. "Lo vidi in un villaggio Valtur in Sicilia e capì che bloccava la gente, anche quando mangiavano. Lo feci venire a Roma, venne al Parioli e bloccò la gente. Credo che ancora oggi, con Viva Rai 2, sia l'unico fenomeno della tv italiana".