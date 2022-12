Ballando con le Stelle, Marta Flavi sgancia la bomba: "Non faccio nomi, ma..."

28 dicembre 2022 a

Marta Flavi non le manda a dire. Dopo l'esperienza a Ballando con le Stelle, la concorrente parla del suo compagno di ballo in un'intervista a Diva e Donna. La Flavi non usa giri di parole e afferma: "Con lui non sono riuscita a esprimermi". Una frase che apre uno squarcio nel rapporto tra i due. E così la stessa Flavi aggiunge: "Nessun feeling tra noi…Non è stato facile…Questione di carattere, ma anche di metodo…".

E ancora: "Simone è probabilmente un bravo ballerino, ma insegnare è un’altra cosa…". Poi la stessa Flavi ha parlato del cambio di ballerino nella puntata per il ripescaggio: "Era la settimana del ripescaggio e ha scritto che non poteva arrivare perché nevicava e non c’erano aerei…". A questo punto però la concorrente di Ballando con le Stelle parla anche di un episodio che l'avrebbe colpita particolarmente. Qualcuno, a quanto pare, le avrebbe detto che "non sarebbe riuscita a fare determinate cose".

E qui arriva il passaggio più interessante del suo racconto: "Non faccio nomi…Non voglio querele…La persona di cui parlo mi metteva addosso un’insicurezza totale…Ma il problema non è certo suo, quanto mio…Purtroppo sono molto fragile su un commento negativo…". Insomma lo sfogo di Marta Flavi resta un mistero...