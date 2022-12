Iva Zanicchi, quel racconto choc sul padre: "Dopo 2-3 secondi è spirato"

29 dicembre 2022 a

a

a

Iva Zanicchi è tornata al centro della scena dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. La cantante ha stupito il pubblico e ha anche avuto qualche momento di tensione con Selvaggia Lucarelli. Ma in questi giorni, dopo la finalissima, il pubblico sta mandando diversi messaggi alla Zanicchi. I fan parlano della Zanicchi come vincitrice morale di Ballando e tutto ciò è forse il regalo più bello per le Feste per la cantante.

"Ora parlo io". Selvaggia-choc: distrugge Ballando e la Costamagna

E sul web torna un suo racconto di qualche tempo fa nello studio di Domenica In davanti a Mara Venier. Un racconto in cui la Zanicchi si è messa a nudo e ha parlato delle sue fragilità e del rapporto col padre: "L’ho capito molto tardi. Lui aveva tutto dentro e faceva fatica ad esporsi – le sue parole riportate da The Social Post – Mio papà prima di morire ha voluto me vicino e a fatica mi ha chiesto un bacio sulla fronte. Io l’ho baciato e dopo due/tre secondi è spirato. Eravamo uguali, eravamo gemelli. Quando andavamo in giro mi dicevano ‘sei come tuo padre'".

"Chi fomenta la rivolta contro Mara Venier": Domenica In, ora tutto torna

Poi il ricordo più tenero: "Amavamo allo stesso modo mia madre. Solo più tardi ho capito che papà era speciale, ma io ero troppo mammona. Non fatelo, se vostro padre lo vedete assente e poco affettuoso, è perché magari non è capace ad aprirsi. Invece abbracciatelo".