Luisella Costamagna, sfogo pesante sulla Rai: "È stato ingeneroso"

Luisella Costamagna è la vincitrice di Ballando con le Stelle. Nonostante le polemiche e gli attacchi ricevuti, dal ripescaggio alla vittoria, la concorrente ha mostrato una grinta invidiabile. E così adesso passa all'incasso godendosi il momento. In un'intervista a TvBlog, la Costamagna non usa giri di parole e parla del suo rapporto con Selvaggia Lucarelli: "Non mi interessa il rapporto con Selvaggia Lucarelli.

Io ho fatto Ballando per me stessa. La giuria era un corpo a sé, i cui giudizi ho sempre accettato perché erano assolutamente legittimi. Il risultato e il percorso sono stati riconosciuti da 4/5 della giuria, non capisco perché dovrei parlare del 1/5. Accetto i giudizi, ma si deve accettare che io non li commenti: lei mi ha dato zero, io le riservo zero commenti". Parole forti che sottolineano come tra le due sia successo qualcosa durante questa edizione di Ballando con le Stelle.

Ma la Costamagna guarda oltre e pensa già al suo futuro: "Tornerò sicuramente a fare l’opinionista sia nei programmi politici sia in quelli più leggeri. Valuterò le offerte che arriveranno in base al piacere nel farle". Sulla fine della sua esperienza ad Agorà afferma: "Per me è stata un’esperienza positiva sotto alcuni aspetti, negativa per altri. Ci sta che non facessi una terza stagione, continuo però a pensare che sia stato ingeneroso da parte della Rai non offrirmi un’alternativa. Ci sono tante ipotesi e possibilità, ma non ho ancora niente da dire. Dopo l’esperienza di Ballando c’è una forte attenzione".