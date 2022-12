Carolyn Smith "salviniana, forse...". Ballando, ultimo attacco

29 dicembre 2022 a

a

a

Tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli non scorreva buon sangue forse anche per motivi politici. A suggerirlo, in una lunga e succosa intervista al Corriere della Sera, è la stessa Lucarelli. Parole, quelle sulla giuria e sulla conduttrice Milly Carlucci, che anziché chiudere il "caso" Ballando con le stelle lo riaprono clamorosamente, dando il via a una raffica di sospetti e veleni.

"Perché ce l'ha così tanto con Selvaggia Lucarelli": caos-Ballando, ora tutto torna

In questa edizione dello show di Rai 1, la Lucarelli è stata sicuramente la protagonista più chiacchierata e contestata, anche per i suoi severissimi giudizi su alcuni concorrenti. Una stagione che ha definito "catastrofica da un punto di vista umano". Soprattutto per i rapporti con i colleghi. E la risposta alla domanda "Perché Carolyn Smith ce l'ha con lei?" è bruciante: "Forse perché è salviniana? No dai, lo è, ma non penso sia un problema politico. Prima che arrivassi a Ballando era una donna tra 4 uomini, regina incontrastata del programma. Arrivo io e mi prendo il mio spazio, non l'ha mai accettato".

"Come lo hanno mortificato". Selvaggia non si ferma: altra bomba sulla Carlucci

Renato Franco, giornalista del Corsera, le contesta i sospetti di complotti ai danni suoi e del fidanzato Lorenzo Biagiarelli, concorrente con cui gli altri giudici non sono mai stati molto teneri. "Sia sincera. Se ci fosse stato il marito di Carolyn Smith come concorrente o un qualunque altro «conflitto di interessi» simile, lei sarebbe stata cattivissima. O no?". "No, mai - replica Selvaggia -. Siamo stati più volte a cena anche con lui, mi è simpatico... Guardi, c'erano due concorrenti che avevano legami di amicizia con persone a cui voglio bene quest'anno. Sono stata onesta, ho sempre detto loro quando non mi piacevano, ma ho usato qualche gentilezza in più nel farlo. Non riuscivo a non tenerne conto".