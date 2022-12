Vittorio Sgarbi: "Pippo Baudo è morto", gelo dalla Bortone

31 dicembre 2022 a

Vittorio Sgarbi stupisce tutti. A "Oggi è un altro giorno", il critico d'arte parla con Serena Bortone della sua collaborazione con Raffaella Carrà e con Pippo Baudo. Ma proprio parlando del famosissimo conduttore si è lasciato scappare una frase che ha stupito tutti: "Pippo Baudo è scomparso da poco mi pare…è scomparso o no?”. Il pubblico è rimasto senza parole e a chi provava a controbattere, Sgarbi ha risposto così: "È una notizia che ho letto veramente ieri". Immediatamente è intervenuta Serena Bortone che ha cercato di riportare le cose al loro posto: "È vivo dai…Come si dice in questi casi gli allunghiamo la vita. Abbiamo allungata la vita a Pippo Baudo". A questo punto Sgarbi ha replicato: "Siamo sicuri che è vivo? Per fortuna così siamo a posto".

Poi, sempre Sgarbi, ha parlato di un suo incontro con Raffaella Carrà con la quale ha condiviso una delle ultime interviste: "Fece un’intervista per il suo ultimo programma con me. Durò più di un’ora sembrava il set per un film con fotografi, autori…molto bello".

Infine il critico d'arte ha parlato del suo rapporto con la sorella Elisabetta: "Mi viene malinconia a sentire il nome di mio zio o di mio padre". Un momento di sincera malinconia davanti alle telecamere della tv.