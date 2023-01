Domenica In, Mara Venier gela Paolo Fox: "Sei sposato?"

Francesco Fredella 03 gennaio 2023 a

a

a

Imbarazzi e gaffe, da una parte. E dall'altra, a Domenica In, Mara Venier incalza Paolo Fox. Come ad ogni inizio anno, l'astrologo più famoso della tv ha parlato dell’oroscopo con una carrellata di tutti i segni zodiacali. Ad un certo punto la Venier, regina assoluta della tv, indaga sulla situazione amorosa e sentimentale di Fox. Che è sempre molto discreto e non ama sbandierare ai quattro venti quello che fa lontano dalla tv.

Fox parla del segno del Capricorno, sostenendo che il 2023 sarà l’anno giusto per convolare a nozze. In quel momento, la Venier domanda: "Tu sei sposato?”. Gelo in studio. Doccia freddissima. Lui, forse un po' imbarazzato, risponde: “No, ancora niente. Non mi si piglia nessuno, perché dicono: ‘Quello sa già il futuro, è inutile, non lo vogliamo". Ma zia Mara, senza troppi giri di parole, dice ancora: “Ma non sei neanche mai stato lì lì per sposarti?”. Lui, ad un certo punto, risponde: “No, io sono Acquario e l’Acquario teoricamente non si sposa. Tuo marito è Acquario? E si vede che dopo un po’ ci ripensa. Vediamo un po’ se ci ripenso. Ma tu mi faresti da testimone?”. Senza troppe attese arriva anche la replica della conduttrice: “No, io ti sposo”.

Poi Fox prende la palla al balzo. E spara: “C’è qualcosa per me? Oddio fammi questa previsione, perché mi chiedono tutti l’oroscopo, ma io ho bisogno di sapere qualcosa su di me". A quel punto la Venier aggiunge: "Io ho una sensibilità molto forte, è già accaduto con altre persone. Io sento che qualcosa succederà. Ti do massimo cinque, sei mesi. Veloce. Non il matrimonio, ma che nella tua vita ci sarà una persona che ti porterà sinceramente a pensare di crearti una famiglia”. Fox a quel punto accenna un sorriso. Poi torna a fare l'oroscopo. Ma così sbottonato non l'avevamo mai visto prima. Nel 2023 qualcosa è cambiato, evidentemente.