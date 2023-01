Antonella Viola, sfregio contro Meloni: "Qual è il suo gioco politico"

02 gennaio 2023 a

Antonella Viola, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In onda, su La7, nella puntata del 2 gennaio, attacca Giorgia Meloni sostenendo che la sua elezione non segna alcun passo in avanti verso la parità di genere: "Sento l'importanza della battaglia di genere ma non sono convinta che l'arrivo di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi sia un passo importante verso questa direzione. è la prima donna ad esserci arrivata ma non porta avanti questo tema. Si presenta come un leader neutrale", attacca la virologa. "Non credo sia un passo decisivo, la nostra premier ha accettato il gioco politico maschile", prosegue Antonella Viola. "Non è una donna che rompe gli schemi".

Qui l'intervento di Antonella Viola a In onda

Prima della virologa anche Giovanni Floris, ospite in studio, aveva criticato Giorgia Meloni. "Lei ha vinto perché è nuova ma non può fare nulla di nuovo". Il problema, aveva continuato il conduttore di DiMartedì, sempre su La7, è che il presidente del Consiglio "deve gestire come Draghi ma Draghi era Draghi, era nato per quello, mentre lei invece dovrà trasformarsi". Insomma, su La7, è andato in onda il solito, ennesimo agguato al premier e leader di Fratelli d'Italia. Nulla di nuovo.