Striscia La Notizia, il dettaglio su Iacchetti che svela tutto: quando torna

In tanti si chiedono il motivo per cui Enzo Iacchetti conduce Striscia La Notizia da casa. Milioni di telespettatori tutte le sere si pongono questa domanda quando vedono il conduttore di Striscia apparire da un mega schermo al fianco di Ezio Greggio. Ebbene, Iacchetti è a casa da metà dicembre. In un primo momento è stato sostituito da Beruschi, poi è arrivato il wall video per permettergli di condurre al fianco di Greggio.

Costretto a casa da una influenza, Iacchetti ha preferito evitare il lavoro in presenza. Ma a quanto pare il prolungarsi della convalescenza non è certo dovuto a una malattia che non gli dà tregua, di fatto come riporta FanPage la sua assenza in studio è dovuta alla registrazione delle puntate.

Striscia infatti viene registrata e dunque vedere Iacchetti sempre in collegamento col wall video è solo il risultato dell'ottimizzazione del lavoro di Striscia con la registrazione di diverse puntate magari in pochi giorni. Soltanto i servizi sono legati alla strettissima attualità inseriti nella puntata nel corso di un lavoro in tempo reale. I telespettatori possono stare tranquilli, Enzo Iacchetti rientrerà in studio subito dopo l'Epifania. La coppia Greggio-Iacchetti resterà insieme fino all'11 febbraio. Poi toccherà a Sergio Frsicia e a Roberto Lipari.