Un posto al sole, un bacio fa scoppiare la bufera in Rai

Ma davvero un bacio gay scandalizza i telespettatori Rai? Nel 2023, in Rete, accade ancora tutto questo? Strano, anzi assurdo, ma vero. Le serie tv LGBT friendly sono molte, basti pensare che per la prima volta in televisione abbiamo assistito ad un bacio gay con "Un medico in famiglia", tantissimi anni fa. Eppure non basta, sembra che una manifestazione di affetto fra due uomini, come accaduto nelle scorse ore su Rai Tre, crei ancora scalpore. Inutilmente.

Tutto accade nel corso di "Un posto al sole", la puntata va in onda nella serata di ieri lunedì 2 gennaio: la scena in questione divide i telespettatori. Quel bacio gay fra due personaggi - Sasà Cerruti (Cosimo Alberti) e Castrese Altieri (Peppe Romano) - in Rete diventa un vero e proprio caso. E nel 2023 si parla ancora di tutto questo? Come se non bastasse il popolo del web si schiera: da una parte c'è chi plaude, finalmente, a una scena di questo tipo e chi - forse vivendo ancora nel Medioevo - s'infiamma su Twitter. Ad esempio, Simona scrive: "Ma mi spiegate una cosa ma come é possibile che un bacio turba un minore?".I commenti volano nella parte dedicata al programma su Instagram.

Poi arriva il peggior commento del nuovo anno, un utente scrive: "Che schifo! Potete evitare questi baci". Inutile omofobia, una brutta pagina web che dovrebbe far capire a tutti quanto il nostro Paese sia ancora molto indietro su questi temi. La Rai, invece, dimostra di essere al passo con i tempi.