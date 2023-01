Viva Rai2, Costanzo difende Fiorello: "Si mettano i tappi alle orecchie"

04 gennaio 2023 a

Ottimi ascolti per Viva Rai2, il nuovo programma mattutino condotto da Fiorello. Basti pensare che in sole due settimane di messa in onda, la trasmissione è riuscita a tenere compagnia a numerosi telespettatori nonostante l'orario insolito per un varietà, cioè dalle 7:15 alle 8:00. Ascolti a parte, però, anche questa volta non sono mancate le polemiche sull’esperimento lanciato dallo showman siciliano. Come riportato sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi, infatti, “con il grande successo è arrivata anche la protesta dei residenti i quali sostengono che è diventato impossibile dormire tra i preparativi della diretta e la folla di curiosi”.

A difendere il collega ci ha pensato Maurizio Costanzo, che nella sua rubrica “Parliamo con…” ha sottolineato: “È riuscito a vivacizzare via Asiago. Quella zona era un mortorio e Fiorello l’ha vivacizzata con un programma che sta rivoluzionando gli ascolti di Rai 2”. Riferendosi alle proteste dei residenti, invece, ha scritto: "Si inventino qualcosa per insonorizzare le case o si mettano i tappi alle orecchie”.

Il noto giornalista, poi, ha ricordato a tutti che Radio Rai è lì da novant’anni e che il conduttore siciliano ha fatto bene a scegliere quel posto per il suo programma. Intanto in questi giorni stanno andando in onda le repliche della trasmissione, che si è fermata il 23 dicembre e tornerà in diretta a metà gennaio.