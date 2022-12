Fiorello, "in mensa al villaggio turistico": come lo beccano

Claudio Brigliadori 28 dicembre 2022 a

«Posso dire una parolaccia?». La faccia di Serena Bortone di fronte alla richiesta insolita e un po' imbarazzante di Maurizio Costanzo è tutta un programma. Alla fine, la conduttrice di Oggi è un altro giorno, il contenitore del primo pomeriggio di Rai 1, acconsente semplicemente con una smorfia, allargando le braccia. Fa bene e ne vale la pena, anche perché a un gigante della televisione non si può dire di no.

E così il papà del Costanzo Show si abbandona a un aneddoto clamoroso su Alberto Sordi, il mito dei miti del cinema italiano. «Una volta sono andato a trovarlo nella sua villa, passeggiavamo lungo la piscina e a un tratto lui si ferma, si volta, e mi fa: "Ma che caz***o me la sono fatta a fare?'"». In studio Pino Strabioli e Jessica Morlacchi si scompisciano. «Io non ho saputo cosa rispondere», aggiunge sardonico Costanzo. «Una domandona, infatti», concorda la Bortone quasi singhiozzando per via delle risate. «Con Sordi abbiamo passato ore e ore a parlare», riprende il giro dei ricordi Maurizio, che poi si fa serio quasi di colpo: «Voglio anche ricordare a tutti che il Campus Biomedico con l'Università e l'ospedale a Roma lo si deve alla generosità di Sordi, che ha donato terreni e soldi per costruirli. Come si dice erroneamente "avaro, avaro"... Avaro un cavolo, perché ha costruito un ospedale e una università».

Se Albertone è storia, Fiorello è invece il presente e il futuro della televisione. E guarda caso, a lanciarlo fu proprio Costanzo. «Lo vidi in un villaggio Valtur in Sicilia e capì che bloccava la gente, anche quando mangiavano. Lo feci venire a Roma, venne al Parioli e bloccò la gente. Credo che ancora oggi, con Viva Rai 2!, sia l'unico perdurante fenomeno della tv italiana». E se lo dice Costanzo...