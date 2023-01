In Onda, i prossimi sondaggi sulla Meloni? "Cosa bisogna guardare"

07 gennaio 2023 a

Lorenzo Pregliasco è stato ospite in studio a In Onda, la trasmissione di La7 condotta da Marianna Aprile e Luca Telese. Si è quindi anche parlato di sondaggi, con l’ultima Supermedia elaborata dall’istituto guidato da Pregliasco che risale al 23 dicembre. In attesa delle prime rilevazioni dell’anno, i conduttori gli hanno chiesto se il carovita, e in particolare i recenti aumenti del costo del carburante, produce un calo dei consensi nei confronti di Fratelli d’Italia.

La risposta di Pregliasco è stata piuttosto “democristiana”, dato che non si è voluto sbilanciare in un senso o nell’altro: "Penso che il tema siano anche i tempi. Se ci fosse un effetto sull’opinione pubblica non lo vedremmo ancora. Aspettiamo le prossime settimane per capire se cambia qualcosa, per ora nessun rincaro viene addebitato al governo attuale e soprattutto al presidente del Consiglio”. Giorgia Meloni vanta quindi ancora un bel credito nei confronti degli elettori e degli italiani che nelle ultime intenzioni di voto sono passati dalla sua parte.

Infatti nell’ultima Supermedia il partito della Meloni ha superato per la prima volta la quota dei 30 punti percentuali: per la precisione, è stato rilevato al 30,6%. Numeri importantissimi, con il gradimento personale nei confronti della premier che è a livello di quello di Mario Draghi.