C'è posta per te, "è svenuta": lacrime in studio, un momento durissimo

La prima puntata di C’è posta per te è iniziata subito con una grossa sorpresa, rappresentata da Can Yaman. Prima dell’ingresso dell’attore turco, che è molto amato grazie ad alcune serie tv andate in onda su Canale 5, è stata raccontata una storia d’amore particolarmente toccante, che ha subito messo a dura prova gli spettatori in studio e quelli da casa.

Il signor Giuseppe si è infatti rivolto al programma ideato e condotto da Maria De Filippi per fare una sorpresa alla moglie Francesca. Il 2 maggio 2020 Giuseppe è caduto nella doccia e da lì ha dovuto affrontare diversi problemi molto seri: “Mi sono sentito morire, non sentivo nulla dall'ombelico in giù. Mi hanno portato all'ospedale, hanno diagnosticato una lesione alla vertebra D8 e D12, mi operano e quando esco dalla sala operatoria, mia moglie sviene. Era incinta del nostro quinto figlio".

Tornato a casa dopo la riabilitazione, Giuseppe ha avuto bisogno dell’assistenza di sua moglie in maniera costante. La donna si è profusa in uno sforzo importante per amore e si è commossa quando ha visto il marito riuscire a passare dal letto alla sedia a rotelle e poi pian piano a sollevarsi da solo. Per ringraziarla, Giuseppe ha deciso di farle una sorpresa, dato che ha un debole per Can Yaman.