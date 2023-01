Massimo Giletti, "voci più frequenti": addio La7? "Con chi firma"

09 gennaio 2023 a

Massimo Giletti ritorna in Rai? A diffondere la voce è Giuseppe Candela, che su Dagospia scrive: "La sua Arena ogni domenica incollava allo schermo 4 milioni di telespettatori, fu chiusa tra le polemiche dal direttore generale Mario Orfeo". In realtà non è la prima volta che si vocifera di un ritorno del conduttore in Viale Mazzini. Ma finora nessuna indiscrezione su questo argomento si è mai rivelata vera. Giletti resta a La7, dove ogni domenica conduce il seguitissimo Non è l'Arena.

"Ogni anno, in maniera ciclica, il nome di Massimo Giletti viene accostato a Viale Mazzini - continua Candela sul portale di Roberto D'Agostino -. Le voci sono tornate di moda, si parla di un passaggio da La7 alla Rai. Questa volta, per dovere di cronaca, le voci appaiono più frequenti". Un'altra conduttrice che potrebbe far ritorno in Rai sarebbe Serena Autieri.

Secondo il giornalista, la presentatrice e attrice potrebbe tornare in Viale Mazzini con il programma tv Dedicato, una trasmissione nata per raccontare la vita delle persone attraverso le dediche che vogliono inviare o ricevere. Una trasmissione che proprio la Autieri ha condotto in passato. Candela scrive che potrebbe tornare al timone del programma "magari proprio in estate e nella vecchia collocazione, prima di lasciare la linea al nuovo Camper con Tinto e Roberta Morise. Ma servirà tempo, nessuna decisione è stata presa".