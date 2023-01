Striscia la notizia, Soumahoro "cosa se ne fa di questi soldi?": puzza di truffa

09 gennaio 2023 a

Striscia la notizia continua a indagare su Aboubakar Soumahoro che proprio oggi 9 gennaio ha lasciato i Verdi per passare al Gruppo misto accusando i suoi colleghi di partito di non averlo difesa. Stasera su Canale 5 è andata quindi in onda l’inchiesta di Pinuccio sulle raccolte fondi lanciate dalla Lega Braccianti di Soumahoro e veicolate dalla piattaforma GoFundMe.

Mentre la campagna per comprare cibo durante la pandemia, al centro dell’inchiesta del Tg satirico, è stata rimossa, altre due sono ancora online. E risultano ancora attive – e accettano quindi donazioni – nonostante siano di fatto scadute. Una infatti, denuncia Striscia la notizia, era stata lanciata per raccogliere fondi per comprare regali ai bambini del ghetto per il Natale 2021, un’altra per organizzare lo sciopero dei braccianti a Roma del maggio 2021.

Quindi l’inviato di Striscia prova a fare una donazione che clamorosamente va a buon fine. Allora la domanda del tg satirico sorge spontanea: "Soumahoro cosa se ne fa di questi soldi se le cause per cui venivano raccolti sono superate?". E ancora: "Come li rendiconta? E, soprattutto, GoFundMe come gestisce le raccolte fondi?". Domande che al momento sono ancora senza risposta.