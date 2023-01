Floris deride la sinistra: "Due capolavori..."

11 gennaio 2023 a

a

a

"L'opposizione di fatto non c'è, è sospesa tra Vanzina e Kafka", "Due capolavori...": Massimo Giannini e Giovanni Floris hanno avuto questo scambio di battute a DiMartedì su La7. Mentre il direttore de La Stampa è stato molto critico con la sinistra, il conduttore del talk si è lasciato andare a una battuta sulla questione. "Parlo di Vanzina perché sul fronte 5 Stelle stiamo a discutere delle vacanze a Cortina di Conte - ha spiegato Giannini - sul fronte del Pd parlo di Kafka perché c'è un congresso che ruota intorno a regole che Kafka non avrebbe saputo concepire nei suoi romanzi per quanto sono complicate e incomprensibili".

"Sa la differenza tra un politico e un mafioso?": Gratteri choc | Video

Il riferimento del giornalista è al congresso dem al termine del quale si sceglierà il nuovo segretario di partito dopo le dimissioni di Enrico Letta. "Il Pd pensa a quello invece di parlare dei temi più importanti - ha proseguito Giannini - perché i problemi il Paese ce li ha e la destra non è in grado di affrontarli tutti. Una sinistra consapevole del suo ruolo avrebbe di che parlare".

Giannini e Floris a DiMartedì

"La clava, ecco chi sembra". Giannini insulta il ministro Crosetto

Secondo il direttore de La Stampa, la sinistra potrebbe occuparsi per esempio della questione migranti: "Basti pensare a cosa sta succedendo con i migranti e alle due navi dirette ad Ancona in mezzo a onde alte sei metri, non sanno come fare... E il Pd per cosa litiga? Per il rinvio o meno della data del congresso di un'altra settimana e per il fatto che si possa o non si possa votare online. A chi interessa tutto questo?".