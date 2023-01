"Il tuo c***o". Littizzetto e Marcuzzi, roba proibita

11 gennaio 2023 a

E' iniziata ieri la nuova trasmissione di Alessia Marcuzzi su Rai 2, Boomerissima. Tra gli ospiti Luciana Littizzetto, che ha portato un bel po' di scompiglio in studio. La comica torinese e braccio destro di Fazio a Che tempo che fa ha subito scherzato sulle lunghe ferie prese dalla conduttrice romana, che prima di debuttare col nuovo programma ha goduto di quasi due anni di vacanze. "Non è che sei stata a casa a fare la calzamaglia, ogni due giorni eri su una spiaggia diversa a far vedere il cu*o. Io potrei riconoscere il tuo lato B tra mille", così ha provocato la Marcuzzi. Che però ha subito risposto tenendo il gioco: "E certo, per fare bene quelle foto bisogna venire bene”.

Il simpatico siparietto della comica poi è andato avanti. Tornando sulle vacanze della conduttrice, ha aggiunto: “Ti beccavo sempre in una località diversa, quando volevi andavi a fare un aperitivo a Bangkok”. E non è finita qui. Perché la Littizzetto ha scherzato anche su un'esperienza in particolare della presentatrice. Anni fa, infatti, la Marcuzzi fu una delle protagoniste dello spot di un noto marchio di yogurt. E proprio sul celebre spot la comica ha voluto fare ironia: “Ti lamentavi di avere la pancia gonfia, ma cosa dici!”.

In un secondo momento il volto di Che tempo che fa ha fatto riferimento ai tempi dei calendari, all’epoca celebrissimi. Soprattutto quelli della Marcuzzi, che erano particolarmente in voga. La Littizzetto ha riproposto ad Alessia uno dei famosi scatti, risalente a quando la conduttrice aveva 26 anni. “Questa foto è di prima che nascesse mio figlio”, ha ricordato la Marcuzzi. La prima puntata di Boomerissima, insomma, è stata ricca di avvenimenti, emozioni e anche momenti di gelo, come nel caso del siparietto tra la Marcuzzi e l’ex compagno Francesco Facchinetti, che ha riacceso la luce sugli inizi della loro storia.