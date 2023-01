Di Martedì, Conte e Olivia a Cortina? "Di cosa si è liberato", grillino ridicolizzato

11 gennaio 2023 a

La figuraccia d'immagine e politica di Giuseppe Conte a Capodanno non poteva non finire nella copertina satirica di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, a DiMartedì su La7. I due comici genovesi, ospiti fissi di Giovanni Floris, non sono mai stati molto teneri con l'ex premier, oggi capo del Movimento 5 Stelle. Ma c'è da dire che l'avvocato, con le foto nell'hotel extra-lusso a Cortina (pagato dalla compagna Olivia Paladino), ha servito loro la gag su un piatto d'argento.

Si parla delle "rottamazioni" di San Silvestro e di quello che i politici hanno gettato dalla finestra. "Conte già a giungo, prima di scendere in piazza, si è liberato del look giacca e cravatta. L'abbiamo visto solo in camicia", sottolineano Luca e Paolo, che poi perfidamente aggiungono: "Poi si è liberato di un altro problemino, anche lui incravattato". E sullo schermo in studio appare il faccione sorridente di Luigi Di Maio, che ha mollato il Movimento per creare il suo partitino, venendo però spazzato via dal Parlamento e dal panorama nazionale. "A luglio Conte ha completato il lavoro e si è liberato anche di quest'altro": è il turno di Mario Draghi, la cui crisi di governo è stata innescata proprio dai 5 Stelle.





"Ma Capodanno Conte si è liberato di un'altra cosa: i poveri", entra nel vivo della satira Kessisoglu. "Però su dai, Conte stava in mezzo ai disoccupati, a quelli in conda alla Caritas, è andato alla Prima alla Scala con i senzatetto", aggiunge Bizzarri". "Non ne poteva più - conferma Paolo -, e allora a Capodanno via, albergo extra-lusso a Cortina. E via la polemica, tutti a criticarlo. Come se lui avesse fatto il pauperista dell'Ordine dei mendicanti del giorno prima". "In realtà lui ha fatto il pauperista dell'Ordine dei mendicanti". Tutto chiaro, ora?