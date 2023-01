Domenica In, "prima volta da Mara Venier": indiscrezione-terremoto

Francesco Fredella 12 gennaio 2023 a

Tutto pronto per Domenica in. Nuova puntata, ricca di ospiti come sempre. Mara Venier, regina indiscussa della domenica televisiva, si prepara a un altro imperdibile appuntamento. Dalle indiscrezioni trapelate da TvBlog arriveranno in studio i Me contro Te, che saranno ospiti per la prima volta a Domenica In. Zia Mara, amatissima dal pubblico, mette a segno un bel colpo con i suoi autori: domenica riuscirà a tenere incollati alla televisioni milioni di bambini con le rispettive famiglie.

Chi sono i Me contro Te? Si tratta di due star di YouTube che hanno davvero conquistato tutti sbancando al botteghino con una serie di film per i bambini. Domenica 15 gennaio li vedremo nel salotto tv di Mara Venier. Un appuntamento davvero unico, imperdibile. Insomma Luigi Calagna e Sofia Scalia sono molto amati anche dai genitori di mezza Italia, che spesso lasciano i propri figli davanti allo smartphone indisturbati. Il motivo? I contenuti del duo piacciono tantissimo. Infatti, su Youtube si contano ben sei milioni di iscritti al loro canale con esperimenti, challenge simpatiche, canzoni e parodie.

Tra l'altro i "Me contro Te" lanceranno il loro nuovo film (che s'intitola Me Contro Te Il Film – Missione Giungla): saranno alle prese con una fonte magica nascosta nella giungla e dovranno trovare una chiave magica per rompere l'incantesimo. Si tratta di un film fantasy che mette tutti d'accordo: grandi e piccoli. Il film uscirà nelle sale il 19 di gennaio e già si parla, secondo gli esperti, di grandi numeri al botteghino. Una bella notizia per il cinema italiano che in questi tre anni di Pandemia ha dovuto subire un colpo durissimo.