Venier, furia prima della messa in onda: "Presa per il cu***, chi c'è dietro?"

Mara Venier ha perso la pazienza. La conduttrice di Domenica In ha scoperto un profilo fake su Tik Tok. Una pagina da lei mai autorizzata. "Amici io non sono su Tik Tok!! nessuno è autorizzato...", spiega ai suoi fan su Instagram, dove racconta: "Quelle sono iniziative di non so chi. Sono fake. E adesso farò una segnalazione ovviamente". Il profilo però contiene messaggi di supporto al volto di Rai 1, tanto che lei stessa deve ammettere: "Comunque grazie perché i commenti son pure carini, però insomma".

E ancora, perdendo la calma: "È tutto non autorizzato e poi è una presa per il c**lo per voi che credete che sia io. Ciao". Pochi giorni prima la Venier è finita al centro di un'altra bufera: quella per il cenone della Vigilia di Natale. La conduttrice l'ha festeggiata nella sua casa con i parenti più stretti. Ma una volta pubblicate le foto e i video in cui canta e balla, è arrivata un'osservazione non piaciuta alla diretta interessata.

Un utente le ha chiesto: "Come fai a tornare a Domenica In il primo gennaio se hai il Covid? Che barzellette". La Venier però si era già negativizzata. Da qui la replica al vetriolo: "Invece di sparare ca***** informati. E tu che c**** ne sai di come sono stata io?? Barzelletta un ca***, prendilo e poi mi dirai. Siete insopportabili!".