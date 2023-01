Tagadà, raptus della moglie di Fratoianni: sbrocca contro il Meloniano

11 gennaio 2023 a

a

a



Pesante scontro a Tagadà, su La7, tra Manlio Messina, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ed Elisabetta Piccolotti, deputata di Sinistra italiana nonché moglie del segretario Nicola Fratoianni. "Lei pensa che se noi oggi potessimo togliere, nell'immediato, le accise sui carburanti non l'avremmo fatto?", chiede il meloniano.

"Il mio video del 2019?". Uragano-Meloni: benzina, sinistra polverizzata | Video

"Noi siamo consapevoli che il problema c'è, è un problema che va avanti da 50 anni, non da pochi mesi, ed è una questione che va affrontata con interventi strutturali". Non servono, spiega Messina, interventi spot come un taglio del costo complessivo di 10 miliardi per tutto il 2023 che, viste le risorse in cassa, avrebbero costretto il governo a imporre tagli in altri settori sensibili, come il sostegno alle famiglie, ai deboli, ai lavoratori.

Messina contro Piccolotti, guarda il video di Tagadà

"Abbiamo 5 anni per intervenire, in 5 anni faremo quanto abbiamo promesso di fare in campagna elettorale ma c'è qualcuno che pensa che in 60 giorni dovremmo risolvere tutti i problemi, il prezzo della benzina non è oltre la soglia d'allarme". "Io sono allibita - lo contesta la Piccolotti -, le società di trasporti parlano di default e mi sembra assurdo che l'esponente di Fratelli d'Italia si presenti qui a dire che tutto fa bene".

"Rinc***, sembrate Soumahoro": clamoroso, Porro a valanga contro il governo

"Lei fa sempre fake news, non metta parole in bocca al sottoscritto e pensi a quello che dice lei. Lei non ascolta evidentemente. Ascolti di più, l'aiuta a crescere", replica Piccato Messina. "Io non devo crescere, guardi. Lei è offensivo", si fa serissima la Piccolotti, dopo aver sorriso ironica alle precedenti parole dell'esponente di FdI.