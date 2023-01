Serena Bortone, la confessione in tv: "Ho la malattia di De Quervain"

12 gennaio 2023 a

Serena Bortone ha incuriosito e non poco il pubblico da casa di Oggi è un altro giorno e i suoi ospiti in studio. Nella puntata di lunedì la conduttrice si è presentata con una vistosa fasciatura alla mano. E così in molti, soprattutto sui social si sono chiesti quale fosse il problema della Bortone. E in diretta, intervistando Giovanni Minoli, la Bortone ha voluto mettere le cose in chiaro. L'ex conduttore di Mixer infatti le ha chiesto se si fosse ferita.

La Bortone ha risposto in modo chiaro: "Non esageriamo. Ferita sembra una cosa epica invece mi sono operata perché avevo la malattia di De Quervain". E durante la chiacchierata con Minoli, la Bortone ha anche spiegato la scelta di sottoporsi a un intervento: "Mi hanno detto solo che si mi operavo risolvevo e quindi mi sono operata".

Ma cosa è la malattia di De Quervain? Si tratta di una infiammazione dell’abduttore lungo e dell’estensore breve, due tendini del polso che passano attraverso il canale di De Quervain e permettono l’apertura e parte dell’estensione del pollice. Una soluzione chirurgica può eliminare questo tipo di problema e ridare piena operatività alla mano. E proprio qualche mese fa la conduttrice aveva parlato di alcuni problemi al pollice dopo aver usato il cellulare per diversse ore.