Striscia la Notizia, bomba finale su Soumahoro: "Ecco tutte le balle"

Striscia la notizia continua a occuparsi del deputato Aboubakar Soumahoro con uno dei suoi inviati, Pinuccio. Nel servizio che va in onda questa sera su Canale 5, vengono smontate alcune delle sue recenti affermazioni. A cominciare da quelle rilasciate lo scorso 10 gennaio a DiMartedì, la trasmissione condotta da Giovanni Floris su La7, dove l’onorevole, ora nel Gruppo misto, ha ribadito di non essere mai stato al corrente di quello che succedeva nelle cooperative finite nella bufera.

Ai microfoni del programma di La7, Soumahoro ha detto di non sapere nulla dell’ispezione dell’ex senatrice M5S Elena Fattori nelle cooperative ora al centro di un’indagine. E si è difeso sostenendo che i fatti risalivano al 2018, quindi prima che lui si fidanzasse con Liliane Murekatete. Secondo il tg satirico di Antonio Ricci, però, le date sarebbero sbagliate. Pinuccio spiega che l’ispezione è avvenuta in realtà nel 2019, come conferma la stessa senatrice Fattori: "Era il 2019. Il centro effettivamente era in condizioni deplorevoli".

"Nel 2020 Soumahoro con la Lega Braccianti aveva inaugurato a Latina una delle sue case dei diritti, proprio all’interno della cooperativa Karibu della suocera - fa sapere Striscia -. E il suo amico storico, il sindacalista Yacouba Saganogo, aveva raccontato che Aboubakar spingeva per non fare mai manifestazioni della Lega Braccianti nel Lazio, ovvero dove avevano sede gli affari di famiglia della moglie". Secondo il tg satirico, insomma, il deputato avrebbe mentito.