Mara Venier denuncia la trappola: "Attenti a questa pubblicità, è una truffa"

Mara Venier nel mirino dei truffatori. La conduttrice di Domenica In si è mostrata infuriata sui social per colpa di una pubblicità ingannevole di cui lei è sfortunamente e involontariamente protagonista. In particolare, la sua immagine è stata utilizzata - a sua insaputa - per sponsorizzare un prodotto dimagrante. "Mai fatta pubblicità a questo prodotto mai!! È un fotomontaggio! Una truffa!”, ha scritto Mara su Instagram, mettendo in guardia i suoi follower.

Per spiegare che si tratta di un fotomontaggio, poi, la Venier ha specificato: "Le mani non sono le mie!". Nella pubblicità in questione c'è scritto: "Problema di aumento di peso risolto dall'esperta italiana - Mara Venier condivide - 'Mangia quello che vuoi e non limitarti'". E ancora: "Puoi accelerare il tuo metabolismo di 15 volte". A corredo una foto modificata della Venier che tiene in mano il prodotto: "Vuoi sapere come ho perso peso?".

Tanti i commenti sotto al post della presentatrice. Da Valerio Scanu all'ex senatore Antonio Razzi fino a Nunzia De Girolamo, tutti hanno voluto esprimere solidarietà alla Venier per questa truffa. In particolare, l'ex parlamentare di Forza Italia ha scritto: "Cavolo! Sai quanta gente ci cadrà con la smania di dimagrire che abbiamo tutti?".

